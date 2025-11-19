大分市佐賀関で住宅など170棟以上が燃える大規模な火災が発生しています。大分県などによりますと、大分市佐賀関の火災は18日午後5時40分ごろ発生しました。住宅など170棟以上が燃え、現場付近の住民とみられる70代の男性1人と連絡が取れなくなっているということです。火は山にも燃え移ったとみられ、19日午前6時現在も鎮火には至っておらず、大分県は自衛隊に災害派遣を要請する方向で調整を進めています。