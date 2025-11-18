茨城県警は18日、水戸市の県道交差点で歩行中の女児（3）をはねたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、乗用車を運転していた同県常陸大宮市の大宮自動車教習所の社長鯨岡則雄容疑者（57）＝水戸市＝を現行犯逮捕した。県警によると、搬送後に女児の死亡が確認された。過失致死に容疑を切り替え、詳しい状況を調べる。女児は近くに住む原田恵理香ちゃん。逮捕容疑は18日午後2時20分ごろ、水戸市大工町1丁目の交