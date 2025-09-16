子どもが高校生や大学生になると、車の免許を取得するために自動車教習所に通う場合もありますよね。しかし教習所は教習費が数十万円ほどかかり、それなりの出費になります。先日ママスタコミュニティには「免許代は誰が出しましたか」というタイトルで、こんな質問が寄せられていました。『子どもの自動車免許のための教習所費用は誰が出しましたか？双子、大学生2人ということもあり、全額だと大変なので半額負担にするか悩み