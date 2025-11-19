自動車教習所代表が運転する車にひかれ3歳女児死亡…57歳男を逮捕 茨城FNNプライムオンライン

自動車教習所代表が運転する車にひかれ3歳女児死亡…57歳男を逮捕 茨城

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 18日、茨城県水戸市の横断歩道で「事故があった」と110番通報があった
  • 3歳女児が乗用車にひかれ病院に搬送されたが、その後に死亡
  • 運転していた自動車教習所代表の57歳男が過失運転致傷の現行犯で逮捕された
記事を読む

おすすめ記事

  • 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍”
    〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分
  • 日本郵便
    カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分
  • 吉村洋文大阪府知事
    吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分
  • イートインスペース（写真は、バランケバブ提供）
    黒人男性が女性の後ろに立ち...防犯カメラ映像が波紋　渋谷のケバブ店「ホテルに使うな」と怒る、男女は謝罪 2025年11月12日 13時38分
  • 元TOKIO・山口達也氏
    元TOKIO・山口達也　「骨が腐ってます」難病・大腿骨頭壊死を衝撃告白…「アルコール依存症」の講演で“贖罪”行脚 2025年11月18日 19時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    2. 2. 日本郵便 カラスによる紛失発表
    3. 3. 吉村氏「中国人に頼るの控えて」
    4. 4. トイレで行為か 店が怒りの投稿
    5. 5. 山口達也氏「骨が腐ってます」
    6. 6. 新幹線の走行中に5秒間無人 謝罪
    7. 7. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
    8. 8. あ〜ちゃん相手は吉田カバン社長
    9. 9. timelesz篠塚のギャグ SNSで波紋
    10. 10. Xで障害発生か 不具合訴える声
    1. 11. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    2. 12. ポケットに手…中国高官に批判
    3. 13. Snow Man「全裸騒動」巡り注意か
    4. 14. 激ヤセ元木大介氏 近況明かす
    5. 15. 「危篤中です」希良梨さんが投稿
    6. 16. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
    7. 17. 食レポで「ぞうきんの味」出禁か
    8. 18. 保険料などに「金融所得」反映へ
    9. 19. 「消防士を蹴落とした女性」物議
    10. 20. 早田ひな「総額100万スられた」
    1. 1. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    2. 2. 日本郵便 カラスによる紛失発表
    3. 3. 吉村氏「中国人に頼るの控えて」
    4. 4. トイレで行為か 店が怒りの投稿
    5. 5. 新幹線の走行中に5秒間無人 謝罪
    6. 6. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
    7. 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    8. 8. 猟友会外してほしい 本音を吐露
    9. 9. 迫られ吐き気 40歳夫のトラウマ
    10. 10. 佳子さまコロナ感染 出席中止に
    1. 11. 腹破らないで 最悪のヒグマ事件
    2. 12. 夫婦死亡 長男を殺人容疑で逮捕
    3. 13. 大分市 170棟以上の大規模火災
    4. 14. ホテル 中国客のキャンセル続出
    5. 15. 被告の妹「死にたかった」語る
    6. 16. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
    7. 17. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
    8. 18. 小野田氏の英語話せないに指摘
    9. 19. 日中関係の緊張 琉球カード切る?
    10. 20. 車とバイク事故、2人死亡　男子中学生ら、大阪・守口
    1. 1. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
    2. 2. 保険料などに「金融所得」反映へ
    3. 3. 「消防士を蹴落とした女性」物議
    4. 4. 小泉氏 昼食のカップ麺に再注目
    5. 5. 中国の答弁撤回要求 日本が拒否
    6. 6. マックの新フタ「こぼれない」
    7. 7. 中国の対抗措置 約1兆超の損失か
    8. 8. 日本は常任理事国資格なしと中国
    9. 9. 日本生命 スパイ活動をひた隠し?
    10. 10. 庭で大量発生 絶対に放置するな
    1. 11. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
    2. 12. サイコパスより怖い人物か…特徴
    3. 13. クマ&高市内閣へ なぜか戦々恐々
    4. 14. 報道陣を驚かせた佳子さまの発言
    5. 15. 外務省局長が帰国 中国に反論も
    6. 16. ケツの穴にブレスケア 酷い職場
    7. 17. 札幌市で腹部刺される 犯人逃走
    8. 18. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
    9. 19. 立憲議員 投稿ポストを巡り炎上
    10. 20. 広島カキ大量死 被害状況把握へ
    1. 1. 「沖縄は日本ではない」と主張
    2. 2. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
    3. 3. 中日関係 中国の根本原因に言及
    4. 4. 高市首相の発言 さらなる打撃に?
    5. 5. BTSジンにキスか SNS非難轟々
    6. 6. 「鬼滅の刃」巡り中国で論争勃発
    7. 7. 日中局長会談後に異例の事態
    8. 8. ウクライナ 内閣に「倒せ」の声
    9. 9. 日本の自動車・家電 中国依存度
    10. 10. ポーランドが移民に厳しい理由
    1. 11. 日中関係悪化「高市氏に責任」
    2. 12. 「日本が頭下げ」中国で動画拡散
    3. 13. 中・露・北が世界を支配したら…
    4. 14. 北IT労働者の過酷な実態に迫る
    5. 15. 新千歳から成都の直行便を中止
    6. 16. 中国で日本公開が相次ぎ中止に
    7. 17. アリアナに接触で 豪人男が禁錮
    8. 18. 米大統領 サウジに戦闘機売却
    9. 19. 日本の映画2本が公開延期に 中国
    10. 20. 奇跡の再会 元恋人同士が再会
    1. 1. JR西日本 一時金12万円を支給
    2. 2. おじさん客ゼロ ジム店内に驚愕
    3. 3. 「給付付き税額控除」どう違う
    4. 4. 妻殺し26年逃亡 容疑者の心の闇
    5. 5. 【IBMも富士通も大注目】量子コンピュータは本当に実現する？ 最前線の研究者が解説【開発頂上決戦】
    6. 6. 日本生命 社長ら報酬一部返納へ
    7. 7. 「マイナ保険証」年収がバレる?
    8. 8. 老舗そば店「みすゞ庵」閉店へ
    9. 9. 19歳で人工肛門「型破りな試み」
    10. 10. ドラゴン桜2で学ぶ「教育論」
    1. 11. 任天堂とソニーが「静かな革命」
    2. 12. バイトで収入 親の扶養控除に?
    3. 13. GoogleとMS AI開発に巨額投資
    4. 14. 心に余裕がある人の考え方TOP1
    5. 15. 5大商社の稼ぎ方 利益率最下位は
    6. 16. X、チャットGPTに一時障害　米企業システムが原因
    7. 17. トヨタ 中国市場で厳しい試練に
    8. 18. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    9. 19. キャッシュレス決済「３０年に６５％」、経産省方針…万博でレジ処理「半分に時短」アピールし浸透図る
    10. 20. TSMC進出が招いた熊本の｢豊富な水｣が枯渇する日
    1. 1. Xで障害発生か 不具合訴える声
    2. 2. LINE通知 効果的な止める方法
    3. 3. 「Cloudflare」設備に障害が発生
    4. 4. Google 生成AIの最新世代を発表
    5. 5. Black Fridayの狙い目カテゴリー
    6. 6. お得な「LZIP長財布」がお得に
    7. 7. スリムな大容量バッテリー登場
    8. 8. CloudFlareで大規模障害 混乱も
    9. 9. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
    10. 10. 「イヤカフ式」に不満感じる機能
    1. 11. Amazonセール 日用品が49%OFFに
    2. 12. 歴史的価値を持つポケモンカードを多数展示！ヘリテージ・オークションズ、「東京コミコン2025」 に出展
    3. 13. 高所撮影をもっと手軽に。3m/1.2m伸びる軽量カーボン一脚
    4. 14. 実はGmailでは簡単にメールアドレスを増やせる、買い物やチケット予約などでメアドを使い分けて重要メールの見落としを防ぐことも可能
    5. 15. AI系解説者が絶賛！主要画像・動画生成AIモデルが全対応、Lovartの“精密編集”機能がすごすぎる理由
    6. 16. 【担当者コメントあり】セブン‐イレブン、新たなラーメン2品を発売へ
    7. 17. バッテリー？ カメラ？ 軽さ？ Galaxy S26シリーズは一部モデルが重さ微増
    8. 18. サムスンのイヤフォン次モデル「Galaxy Buds4 Pro」、デザインが大きく変わる？
    9. 19. Black Friday 去年の売れ筋は?
    10. 20. Amazon Black Fridayの攻略法
    1. 1. 日本代表戦で電波干渉 イベ中止
    2. 2. 今永昇太がカブス残留 1年34億円
    3. 3. 大相撲マナー 請願書提出の動き
    4. 4. 元プロ野球選手 司法試験で快挙
    5. 5. 「ありえない」中村敬斗の技量
    6. 6. 日本選手殴ってる 北朝鮮に騒然
    7. 7. 巨人二軍捕手 契約の不満を暴露?
    8. 8. 日韓の実力差 ガーナ監督が指摘
    9. 9. 久保建英「今冬は移籍しない」
    10. 10. 最年長Jリーガー W不倫疑惑浮上
    1. 11. なぜ真美子さんはSRで試合観戦を
    2. 12. 「重大事態」で仙台育英出場辞退
    3. 13. W杯アジア9位決定戦 イラク勝利
    4. 14. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
    5. 15. サッカーU17 日本が北朝鮮に勝利
    6. 16. 大谷翔平の「決め顔特集」に笑撃
    7. 17. 若田部 父に似た「父似」の投手
    8. 18. 敵将が森保Jに完敗を認める
    9. 19. 森保J ボリビアを破って3連勝
    10. 20. 453億円請求に→774億円要求か
    1. 1. 山口達也氏「骨が腐ってます」
    2. 2. timelesz篠塚のギャグ SNSで波紋
    3. 3. あ〜ちゃん相手は吉田カバン社長
    4. 4. Snow Man「全裸騒動」巡り注意か
    5. 5. ポケットに手…中国高官に批判
    6. 6. 激ヤセ元木大介氏 近況明かす
    7. 7. 「危篤中です」希良梨さんが投稿
    8. 8. 食レポで「ぞうきんの味」出禁か
    9. 9. 早田ひな「総額100万スられた」
    10. 10. 高市氏の答弁「国民に説明して」
    1. 11. 塙が苦情 LAWSONの対応に驚き
    2. 12. 水上恒司 年上女性と真剣交際
    3. 13. 紗栄子「長男は元旦那のコピペ」
    4. 14. モー娘。時代の禁止ルール告白
    5. 15. 東出昌大「クマは危なくない」
    6. 16. 巨人二軍捕手 契約の不満を暴露?
    7. 17. aespaメンバー原爆騒動 NHK認識
    8. 18. 宇垣 親族が教科書に載っている
    9. 19. Snow Man８人で活動継続　ドームツアー終了後に目黒蓮が「SHOGUN」海外ロケ専念
    10. 20. 舞台ハリポタでいじめ? 疑惑否定
    1. 1. 「100日後辞める駅員」の実態
    2. 2. 風邪診断→心臓ほぼ動かない状態
    3. 3. アパレル店員 トイレ扉開かない
    4. 4. 大人気「パンダシュー」に新味
    5. 5. 大人可愛い ZARAのスカート紹介
    6. 6. スタイルUP チノの優秀名品12選
    7. 7. 夫のワンオペ育児中にサレ妻
    8. 8. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
    9. 9. 寒さ厳しい今 店員の着こなし術
    10. 10. NY駐在の遥斗 アプリで出会い
    1. 11. ZARAの「きれいめアイテム」紹介
    2. 12. マックのナゲット15ピース、大みそかまで250円引き。すみっコぐらしパッケージに冬限定ソースも...絶対ゲットしなきゃ！
    3. 13. 【開幕】11/19・20限定Amazonサプライズプレセールって一体!? 完売必至の買うべきおすすめ目玉＆注意点も！【Amazonブラックフライデー2025】
    4. 14. 初のスケルトン仕様 腕時計登場
    5. 15. 図々しいママ友にブチ切れた話
    6. 16. 【LILY BROWN、lilLilly...】着膨れ防止！美シルエットな「ジャケット」特集
    7. 17. しなこ×エンジェルハート♡475ハート香水が全国で発売決定！
    8. 18. メリーチョコレートのバレンタイン限定♡キャラメル浪漫コレクション
    9. 19. ユニクロ「使える」色を厳選
    10. 20. 待望の九州初出店！ついにオープンした「Nintendo FUKUOKA」の4つのおすすめポイントを写真多めでレポート