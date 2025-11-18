『機動警察パトレイバー』に登場するメカ「イングラム」が、かわいくデフォルメされたてのひらサイズで楽しめる「でふぉるメカ」シリーズの第二弾がやってきた！今度のアイテムは『機動警察パトレイバー the Movie』！☆デフォルメデザインが可愛いイングラムをチェック！（写真5点）＞＞＞『機動警察パトレイバー』は、マンガ家のゆうきまさみ、脚本家の伊藤和典、メカニックデザイナーの出渕裕、キャラクターデザイナーの高田