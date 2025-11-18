でふぉるメカシリーズ第二弾は『機動警察パトレイバー the Movie』
『機動警察パトレイバー』に登場するメカ「イングラム」が、かわいくデフォルメされたてのひらサイズで楽しめる「でふぉるメカ」シリーズの第二弾がやってきた！ 今度のアイテムは『機動警察パトレイバー the Movie』！
☆デフォルメデザインが可愛いイングラムをチェック！（写真5点）＞＞＞
『機動警察パトレイバー』は、マンガ家のゆうきまさみ、脚本家の伊藤和典、メカニックデザイナーの出渕裕、キャラクターデザイナーの高田明美、演出家の押井守の5人からなるクリエイター集団《ヘッドギア》によって1988年に全6話のOVAシリーズとしてスタート。
汎用人間型作業機械＝レイバーが発達し「レイバー犯罪」と呼ばれる新たな脅威が生み出された20世紀末の東京を舞台に、「イングラム」と呼ばれるレイバーに搭乗し、これに立ち向かう警視庁特車二課の活躍を、時にコメディタッチで、そして時にシリアスに描いていくストーリーにアニメファンは熱狂。
その作品世界はコミック、劇場版、TVアニメ、新作OVA、実写ドラマと様々なフォーマットで展開され、現在も新作アニメ『機動警察パトレイバーEZY』も制作進行中と、時代を超えて数多くのファンに愛さ続けているシリーズである。
このたびジェンコが手掛けるフィギュアブランド「でふぉるメカフィギュアワールド」の第二弾商品として、『機動警察パトレイバー the Movie』仕様のイングラム1号機、2号機2種が登場。
『機動警察パトレイバー the Movie』に登場するAV-98イングラム1号機、2号機が高さ約5cmのフィギュアでお楽しみいただける。
様々な特撮、ロボットアニメに登場するキャラクターのデフォルメを得意としているヒセキグラフィックスが第一弾に引き続き、デザインを担当。
さらに、HEADGEARのメカニックデザイナー出渕裕が監修を手掛けている。
集美堂社の製造により、細部まで徹底的にこだわった仕上げとなっており、愛らしいデフォルメ感とイングラムらしさをしっかり楽しめるアイテムに仕上がっている。
Amazon内「機動警察パトレイバーHEADGEAR公式SHOP」のほか、ソフマップ AKIBA アミューズメント館、Joshinスーパーキッズランド本店（大阪 日本橋）にてお取り扱い中。
全国のホビーショップ、家電量販店等でも12月上旬より順次販売が開始される。
（C）HEADGEAR
