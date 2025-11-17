「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）第２戦が行われ日本代表は引き分けで２連勝こそ逃したものの、追加招集組の奮起が目立った。広島・佐々木泰内野手（２２）が四回の追撃の適時打を含む２安打２打点でアピール。五回には西川史礁外野手（２２）が執念のヘッドスライディングを見せると、石上泰輝内野手（２４）は勝ち越しの２点適時打を放つなど、若い力の躍動が大きな収穫とな