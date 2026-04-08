年々手口が多様化・巧妙化している詐欺。身を守るために必要な対策とは？【漫画】本作を読む詐欺の手口が巧妙化し続ける今、メールやDM、電話で“怪しい接触”を受けたことがある人は少なくないはずだ。どれだけ個人情報の管理に気をつけていても、ネット社会の現代では完全に避けるのが難しい。そんななか、「来ない対策が無理なら、来たときの対策をしっかり考えよう」という思いから漫画を描いたのが、夏野ばな菜(@NatsunoBanan