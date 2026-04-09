門別が2軍戦で7回無失点で3勝目阪神の門別啓人投手が9日、杉本商事BSで行われたファーム・リーグ西地区のオリックス戦に先発し、7回4安打無失点の好投を披露し、3勝目をマークした。防御率0.53と無双投球を続ける左腕に「1軍の先発で試してほしい」との声があがっている。初回に二塁打と暴投で2死三塁で内藤鵬内野手を迎えたが、145キロの直球で一邪飛に。4回の2死満塁のピンチも清水武蔵内野手を落ち着いて遊ゴロに仕留めた。