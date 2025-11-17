「練習試合、阪神０−４中日」（１６日、安芸市営球場）待望の快音に安芸は大歓声に包まれた。阪神の西純矢外野手（２４）が１６日、中日との練習試合（安芸）で野手転向後初安打を放った。「７番・右翼」で初のスタメン出場。「すごい緊張しました」というが、期待の声援にいきなり第１打席で応えた。二回１死でカウント１−２と追い込まれてから三浦の１４２キロ直球をはじき返し中前打をマーク。記念の一打にも「フルで出