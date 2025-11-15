岡山県浅口市のレモン畑で収穫などの自動化を目指す四足歩行ロボットのデモンストレーションが行われました。 【写真を見る】岡山大学に設立されたベンチャー企業が開発四足歩行ロボットでレモン畑で収穫などの自動化目指す【岡山】 岡山大学に設立されたベンチャー企業が開発した四足歩行ロボット。 レモン栽培を通じて、地域の活性化に取り組む浅口市の三ツ山レモン普及協議会と連携した活動です。 浅口