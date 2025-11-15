「最近、どこでも"あの話"は本当か？と聞かれるんやけど、そんなんわかるわけないやろ」──こう嘆息するのは六代目山口組関係者だ。【写真】司組長が腹心の急逝で見せた「哀愁漂う背中」車内にはトレードマークのサングラスがびっしりここ最近、暴力団関係者、マスコミ、警察関係者の間で話題になっているテーマがある。それは"司忍組長が2月に引退して、竹内照明七代目が誕生する"というものだ。いずれの話も「来年早々にも