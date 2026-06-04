刑務所で知り合った男性に「俺のところで働け」などと言って脅迫して、暴力団に所属させようとしたとして、指定暴力団松葉会系組員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、松葉会系暴力団の組員・矢沢芳之容疑者は去年、神奈川県川崎市のビルの一室などで男性の顔を殴り、「しばらく帰さないからな」などと言って脅迫し、自身の暴力団に所属させようとした疑いが持たれています。矢沢容疑者と男性は刑務所で服役中に知り合い、