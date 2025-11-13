私はウタコ。今日は金曜日の朝。またダイチはエマの参観に来られないと言います。いつも仕事、仕事。運動会も発表会もそうでした。生活のためだと言いますが、子どもの成長は今しかないのです。それなのに、ダイチはまるで他人事のようです。堪忍袋の緒が切れた私は、「そんなアルバイトみたいな仕事は辞めて、もっとしっかりした仕事をして！」と言ってしまいました。ダイチは顔を真っ赤にして出ていきました。エマはというと……