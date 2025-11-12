高市首相は12日、女性に対する暴力根絶のシンボルである「パープルリボン」のバッジを着用している。12日〜25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の期間。高市首相は、12日の朝に官邸へ出邸する際から「パープルリボン」のバッジを胸に着けていて、参院予算委員会に出席している閣僚らも着用している。「女性に対する暴力をなくす運動」の期間には、毎年、全国各地のランドマークで紫色のライトアップなども行われている。