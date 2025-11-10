バーガーキングの秋の定番「マッシュルームワッパー」が今年も帰ってきました！公式アプリからモバイルオーダーで注文し、迷わず「オールヘビー（レタス・オニオン・マヨソース・ペッパーマヨソースをすべて増量）」を選択。私は店頭で「オールヘビーでお願いします」と言うのが恥ずかしいタイプなので、人目を気にせず頼めるモバイルオーダーは本当にありがたいです（笑）。ハーフカットも依頼して、食べやすさも確保しまし