「マクドナルド」は、4月22日（水）から5月19日（火）までの4週間限定で、「チキンマックナゲット 15ピース」を通常価格から250円お得に楽しめる「トクニナルド」キャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】人気キャラクターが集結！サンリオのパッケージがかわいすぎる■2種類の期間限定ソースも登場今回実施されるのは、「チキンマックナゲット 15ピース」が、通常価格740円のところ250円お得な490円で販売されるキャ