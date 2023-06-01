3歳G2「第44回ニュージーランドT」が11日、中山競馬場で行われた。6番人気レザベーションが未勝利から連勝で重賞初V。ダノンプレミアム産駒は重賞初勝利となった。鞍上の原優介（25）は今年のフラワーCに続く2つ目のタイトルをゲット。2着ロデオドライブ、3着ジーネキングまでがNHKマイルC（5月10日、東京）の優先出走権を獲得した。関東のホープがまた大仕事をやってのけた。原が伏兵レザベーションを初コンビで好リード。ダ