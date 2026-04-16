フリーアナウンサー・有働由美子さん（57）の公式インスタグラムが2026年4月14日に更新され、「病院のベッド」に横たわるような写真が公開された。マネジャーが管理するアカウントとなっており、「有働さんは元気ですよ」とも伝えられた。その真相に安堵が広がっている。「何故かドヤ顔の有働さんのオフショット」インスタでは、患者衣を着た有働さんが片足にギプスを付けた状態でベッドに横たわり、ピースサインを決めている写真