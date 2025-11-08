タレントの大沢あかねさん（40）が2025年10月29日、自身のインスタグラムを更新。鏡越しのヘソ出しコーデを披露した。「おやすみなさい」大沢さんは、「おやすみなさい」とコメントを添えて、ウエストがあらわなチューブトップ姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、チューブトップと白いボトムスを着用。スマホを片手に、唇をとがらせる表情で、引き締まったウエストをのぞかせていた。この投稿には、「かわいすぎる