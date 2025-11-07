11月7日は「御所たらいうどんの日」に定められていて、毎年この日を中心に様々なイベントが行われています。阿波市土成町の名物「たらいうどん」初体験、私・宮下がイベント初日の様子を取材してきました。 （宮下アナウンサー）「山の木々が色づいています、秋が深まってきましたね」「こんな山の中で、うどんが食べられるお店があるんですかね」「あっ！看板、たらいうどんって書いています」徳島市から車で約40分。「