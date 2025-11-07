11月7日は「御所たらいうどんの日」に定められていて、毎年この日を中心に様々なイベントが行われています。



阿波市土成町の名物「たらいうどん」初体験、私・宮下がイベント初日の様子を取材してきました。

（宮下アナウンサー）

「山の木々が色づいています、秋が深まってきましたね」

「こんな山の中で、うどんが食べられるお店があるんですかね」

「あっ！看板、たらいうどんって書いています」





■御所のたらいうどんフェア

徳島市から車で約40分。「たらいうどん」のお店は、阿波市土成町の国道318号沿いに、5店舗が軒を連ねています。

その5店舗で11月7日から、「御所のたらいうどんフェア」が始まりました。



9日までの3日間、「たらいうどん」が特別価格で提供されています。

■「たらいうどん」と知事

（宮下アナウンサー）

「このタイミングで開催するのはなぜ？」



（阿波市観光協会・稲井由美 事務局長）

「昭和6年に、当時の徳島県知事が行事でこの地を訪れ、もてなしでうどんを出した」

「知事が『たらいのようなものに入ったうどんがうまかった』と言った」

「それ以降、たらいうどんの名前が広まり、知事が来た日が11月7日だったので、その日を『たらいうどんの日』としている」

神奈川出身の私・宮下「たらいうどん」初体験です。



訪ねたのは、3代続く老舗、平谷家。



さっそくいただきました。

■たらいうどん初体験

（宮下アナウンサー）

「おっ！本当にたらいで来た！たらいって洗濯で使うくらししか見たことがなかったので、うどんが入っているのが新鮮です」

「いただきます」

（阿波市観光協会・稲井由美 事務局長）

「ちょっと待ってください、たらいうどんは食べ方にコツがあり、麺がとても長いので高く持ち上げるとお湯がかかって危ない」

「たらいの縁に沿わせて、器の方にいれていきます」

「そうすると適度にお湯が切れて、出汁が薄まらず最後まで美味しくいただけます」



（宮下アナウンサー）

「コシがありもちもちしています。真ん中の方は固く芯がありますが、周りが柔らかくてどんどん進みます」

「出汁が濃いので、歯ごたえのあるうどんとよく絡みます。寒くなってきたので、暖まります。おいしいです」

サイドメニューの定番は焼き鳥。



かつて「ハレの日」にこの地でよく食べられたそうです。



（宮下アナウンサー）

「焼き鳥、串のタイプじゃなく、焼肉みたいに食べるの面白くて新鮮」

「身が引き締まっていて、すごくおいしい。ササミみたいにあっさりしているので、濃い目のしょうゆダレに合う」

■じゃんけんに勝てば半額！

この3日間、平谷家では会計時スタッフにじゃんけんに勝つと、うどんがお得に食べられます。



（平谷家・平谷隆男 店主）

「おめでとうございます。本日から3日間たらいうどんフェアで（勝てば）うどん半額で半額以下の300円」



（阿波市観光協会・稲井由美 事務局長）

「たらいうどんの魅力を多くの人にわかってほしい、まだまだ知らない人もいると思うので」

「県内外問わず、ぜひこの機会に来て知ってほしい」

このほか2026年1月5日まで、お買い物券など4000円分が抽選で当たる「スタンプラリー」も開催されています。



「たらいうどん」がお得に食べられる3日間、みなさんもたらいを囲み、うどんに舌鼓を打ってみてはいかがでしょうか。



（小玉アナウンサー）

「おいしそうでしたね」



（宮下アナウンサー)

「かつて林業の人たちが、うどんを囲んで食べたのが由来だそうで、今度はみんなとたらいを囲んで食べてみたいです」

「11月7日から始まった、たらいうどんフェアの話題でした」