長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げる『ザワつく！金曜日』。2019年から毎年12月31日には『ザワつく！大晦日』が放送されており、2025年もその放送が決定。7年連続でザワつくトリオが大晦日に登場する。今年はスピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の「昭和歌謡ライブで！年越しSP」との豪華2本立て。昨年同様、年越しまで8時間ぶっとおしで“ザワ