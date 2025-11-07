『ザワつく！大晦日』2025年も放送決定！今年は豪華俳優陣が参戦のドラマ『高嶋ちさ子殺人事件』も

長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げる『ザワつく！金曜日』。

2019年から毎年12月31日には『ザワつく！大晦日』が放送されており、2025年もその放送が決定。7年連続でザワつくトリオが大晦日に登場する。

今年はスピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の「昭和歌謡ライブで！年越しSP」との豪華2本立て。昨年同様、年越しまで8時間ぶっとおしで“ザワつき”まくる。

◆今年は“ドラマ”に挑戦！

『ザワつく！大晦日』ブロックでは例年どおり、豪華ゲストを迎え多彩なゲーム、クイズ、トークで盛り上がるが、今回は前代未聞の試みにも挑戦する。

ザワつくトリオはもちろん、豪華俳優陣が次々と登場する“超スペシャルなドラマ”を制作することに。そのタイトルは『高嶋ちさ子殺人事件』。

ザワつくトリオへの発表はスタジオで行われ、司会進行のサバンナ・高橋茂雄が「今年は新たな試みがございます。なんと我々も出演してドラマを作りたいと思います！」と高らかに宣言すると、ちさ子は「は？私、無理です、そういうの」とがく然。しかも、ドラマのタイトルを聞いた途端、「ねえ、ふざけないでよ！」と猛抗議する。

一茂はちさ子は被害者よりも犯人が似合うとして、「ちさ子ちゃんがオレたちをひとりずつ火あぶりにしていって、そして誰もいなくなって…最後にちさ子ちゃんにピンスポが当たるんじゃない？」と勝手にストーリーを予想。

良純は「殺人事件が起こるってことは、オレは刑事役とか？だったら“団長”にして！」と『西部警察』の役柄をリクエストしていた。

また、豪華俳優陣が続々出演予定だと聞き、ちさ子が「そりゃあ、この4人でやったら学芸会だからね」と安心すると、良純は「学芸会ってなんだよ！オレは一応、（演技の）プロだよ！」と憤慨していた。

このザワつく！大晦日ドラマ『高嶋ちさ子殺人事件』はいったいどんなストーリーなのか？ ザワつくトリオの役柄は…。

そして豪華ゲスト俳優陣はどんな顔ぶれなのか？ 気になる内容＆出演者はこれから続々と明らかになっていく。