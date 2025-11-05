レアル・マドリードはチャンピンズリーグのリーグフェーズ第4節でリヴァプールと対戦し0‐1で敗れた。リヴァプールの猛攻に対し守護神のティボー・クルトワが孤軍奮闘を続けるような状況の中、60分にFKからアレクシス・マクアリスターが頭で合わせてリヴァプールが先制点を挙げこれが決勝点となった。この試合迫力に欠ける出来となってしまったR・マドリードの攻撃陣に『CBS』で解説したガレス・ベイル氏は批判の矛先を向けた。現