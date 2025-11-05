南警察署（資料写真）部活の仲間と「肝試し」のために廃校に忍び込んだとして、南署は５日、建造物侵入の疑いで、横浜市泉区に住む高校２年の男子生徒（１７）を逮捕した。逮捕容疑は、同市南区に住む高校２年の女子生徒（１７）＝同容疑で現行犯逮捕、釈放＝と共謀し、今月２日午前２時半ごろ、同区にある旧専門学校に侵入した、としている。署によると、男子生徒は容疑を認め、「ホラーが好きで、肝試しをするために友達と