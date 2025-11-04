東京・世田谷区のマンションで、生後3カ月の赤ちゃんを刃物で切りつけ殺害した疑いで、28歳の母親が逮捕されました。鈴木沙月容疑者（28）は3日夜、世田谷区松原にある自宅マンションで、生後3カ月の優愛ちゃんの首や腹などを包丁で複数回切りつけ、殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は「ごめんなさい、私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」と110番通報していて、警察官が駆けつけたところ、浴槽の蓋の上で死亡している優