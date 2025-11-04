「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。10月30日（木）の放送は「とろサーモン・久保田をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！【動画】「学がある人が同じことを言った方が浸透率が高い！」美容外科医・細井が猛烈ディスり！拳の代わりに言葉をぶつけ合う、しゃべりの格闘技「口喧嘩」。思うがままに罵詈雑言を吐き散らす1VS1の口喧嘩が開幕！ 4人の挑戦者が、芸能界一の口喧嘩王と豪語する