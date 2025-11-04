「学がある人が同じことを言った方が浸透率が高い！」美容外科医・細井がとろサーモン久保田を猛烈ディスり！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。10月30日（木）の放送は「とろサーモン・久保田をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！
拳の代わりに言葉をぶつけ合う、しゃべりの格闘技「口喧嘩」。思うがままに罵詈雑言を吐き散らす1VS1の口喧嘩が開幕！ 4人の挑戦者が、芸能界一の口喧嘩王と豪語する、とろサーモンの久保田かずのぶと火花を散らす。
今回は、美容外科医のドラゴン細井と口喧嘩！
細井は、大学を出ていない久保田が口喧嘩強いとかマジでありえない！ と主張。
細井は超難関・国立千葉大学医学部を卒業しているが、一方の久保田の最終学歴は地元・宮崎県の高校。
細井が「口喧嘩で何かものを人に伝えるためにはバックグラウンドが必要。学がある人が同じことを言った方が浸透率が高いと思いません？」とあおると、「俺は大学に行ってないけど、大学行ったヤツよりもストリートで学んだ勉強がある。学歴あるヤツよりも話せるし感動も与えられる。教育がすべてではない！」ときっぱり。
さらに、室内で勉強する以外に、外でいろいろな経験をすることも1つの勉強だと豪語する。
また、親や教育者は「成功確率を高めてあげたい」と思っていると説く細井に、「芸人になるヤツなんて、成功確率なんて考えてねぇよ！ 元々何もない、手ぶらでも頑張ってるんだよ！」と返す久保田。そして、病院で入院している子どもから手紙をもらったエピソードを披露するが、それに対して細井は「1人から手紙が来たのを、大衆かのように話すのはおかしい！」とツッコんでいた。
さらに、「体型に気を遣っていない！」と久保田をあおる細井。美容外科医の細井は、久保田の体型が健康的ではないと指摘し、「生活習慣病になりやすい体型」と詰める。すると久保田は上半身裸になり、「ジム通ってます。文句あります？」とアピール(笑)。
“脱ぐ”という想定外の展開にさすがの細井も笑ってしまい、MCの河本準一は「ドラゴンさん、今のはやられた！」と解説する。
細井が「ちょっと笑ってしまったけど…」と素直に話すと、久保田は「ありがとう、ドラゴンくん！ アンタは『日本のお笑い芸人をテレビ番組から外すべき』と言ってたけど、今ポロッと言ってくれた…『笑ってしまいましたけど』と。俺はこれで幸せだよ、解決したな！笑えた日だよ。ありがとう！ また会おう」と諭すように締めてバトルは終了した。
