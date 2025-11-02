1日、横浜市の山下公園の海で見つかった上半身だけの遺体は、頭部がなく20代から50代の女性とみられることがわかりました。警察が死体遺棄事件として捜査しています。1日午前10時ごろ、横浜市中区の山下公園前の海で上半身だけの遺体が見つかり、警察が遺体の司法解剖を進めていました。警察によりますと、遺体は頭と下半身がなく、死後数か月経過し、女性の可能性高く、年齢は20代から50代とみられるということです。また、死因は