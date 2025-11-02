[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]2020年ルヴァン杯、2023年天皇杯、そして2025年ルヴァン杯と、直近6シーズンで3回目のファイナリストとなった柏レイソルは、またしても準優勝に終わり、“3度目の正直”とはならなかった。対してサンフレッチェ広島の直近のカップ戦の戦績でいえば、2022年の天皇杯こそ決勝で敗れているが、同年のルヴァン杯、今回のルヴァン杯では優勝をはたしている。「1発勝負で勝負強さっていうとこ