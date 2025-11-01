総合家電メーカーのハイセンスジャパンは、「最大16万円がもらえるキャッシュバックキャンペーン」を2025年10月31日(金)より実施します。本キャンペーンは、対象商品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）のご購入前に抽選に参加することで、当選金額に応じてもれなくキャッシュバックが行われるものです。応募コースは全8コースから選べます☆ 購入前の抽選で最大16万円！ ハイセンスジャパン「最大16万円がもらえるキャッシ