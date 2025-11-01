総合家電メーカーのハイセンスジャパンは、「最大16万円がもらえるキャッシュバックキャンペーン」を2025年10月31日(金)より実施します。

本キャンペーンは、対象商品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）のご購入前に抽選に参加することで、当選金額に応じてもれなくキャッシュバックが行われるものです。

応募コースは全8コースから選べます☆

購入前の抽選で最大16万円！ ハイセンスジャパン「最大16万円がもらえるキャッシュバックキャンペーン」

抽選・購入対象期間：2025年10月31日(金)11:00〜2026年1月12日(月)23:59

※レシート・領収書登録期限：当選日から14日以内

※保証書登録期限：当選日から30日以内

ハイセンスジャパンが、対象商品の購入前に参加できる抽選キャッシュバックキャンペーンを開始！

キャッシュバック金額は、購入する商品と各抽選の賞（1等・2等・3等）に応じて決まります。

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの購入で、最大16万円がキャッシュバックされるチャンスです。

応募コース

〈テレビ最大100,000円コース〉

対象商品：100U8R/100E7R/100YR8U/116U9R

当選金額：1等 100,000円/2等 50,000円/3等 30,000円

〈テレビ最大50,000円コース〉

対象商品：75U9R/85U9R/98U6R/98YR6U

当選金額：1等 50,000円/2等 30,000円/3等 10,000円

〈テレビ最大30,000円コース〉

対象商品：65U9R/75U8R/75E80R/75YR8U/85U8R/85E80R/85YR8U

当選金額：1等 30,000円/2等 20,000円/3等 10,000円

〈テレビ最大20,000円コース〉

対象商品：65U8R/65E70R/65E80R/65YR8U/75U7R/75E70R/85E7R/85U7R/85E70R

当選金額：1等 20,000円/2等 10,000円/3等 5,000円

〈テレビ最大10,000円コース〉

対象商品：65U7R/65YR7U

当選金額：1等 10,000円/2等 5,000円/3等 3,000円

〈冷蔵庫コース〉

対象商品：HR-DCH450KK/HR-DCH450KW/HR-DC450KW/HR-DC450KB/HR-DC45E5W

当選金額：1等 20,000円/2等 10,000円/3等 5,000円

〈洗濯機コース〉

対象商品：HWF-D120XL-W/HWF-D120XE5W

当選金額：1等 20,000円/2等 10,000円/3等 5,000円

〈エアコンコース〉

対象商品：HA-M22HE5-W/HA-M28HE5-W/HA-M40H2E5-W

当選金額：1等 20,000円/2等 10,000円/3等 5,000円

セット購入で10,000円分のボーナスキャッシュバック

異なる2つのコースに申請すると、ボーナスポイントとして10,000円が追加でキャッシュバックされます。

※ボーナスポイントの対象は2コースまでとなります。3コース以上申請してもボーナスポイントは10,000円分となります。

※お1人様各コース1回1台限りの抽選参加となります。

応募方法

1. キャンペーンサイトにアクセス

キャンペーンサイトにアクセスします。

2. ハイセンス公式LINEをお友だち登録

「くじに参加する」ボタンをタップし、ハイセンス公式LINEを友だちに追加します。

3. 抽選コースを選択してくじに参加

希望する商品の対象コースを選択し、簡単なアンケートに答えて抽選に参加します。その場で抽選結果がわかります。

※参加はキャンペーン期間中、各コースおひとり様1回限り(全8コース)となります。

4. 対象商品ご購入

キャンペーン期間中、かつ登録期限内に当選されたコースの対象商品を購入します。

5. レシートまたは領収書、保証書登録

キャンペーンサイトの「当選履歴」またはLINEに届いた登録フォームから、(1)レシートまたは領収書（ECショップの場合は購入画面のスクリーンショット画像でも可）、(2)メーカー保証書 の2点の画像をアップロードします。

※レシート・領収書等登録期限：当選日から14日以内。

※保証書登録期限：当選日から30日以内。期限を過ぎた場合は当選無効になります。

6. キャッシュバック受取り

登録審査OKの場合、2026年3月中旬ごろにキャッシュバックを受け取ります。

受取り方法はセブンペイメントサービス、PayPayポイントまたはVISA eギフトとなります。

家電の購入を検討している方にとって、見逃せないキャンペーン！

購入前に運試しができるのが嬉しいですね☆

ハイセンスジャパンの「最大16万円がもらえるキャッシュバックキャンペーン」の紹介でした。

