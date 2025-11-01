ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、ワールドシリーズ（ＷＳ）逆転での世界一へ切り札となる。ブルージェイズに２連敗して２勝３敗。２連勝しかない残り２試合で、救援および先発登板、さらに外野守備まであらゆる可能性を検討することを３０日（日本時間３１日）、Ｄ・ロバーツ監督（５３）が明かした。３１日（同１日）の敵地での第６戦以降、二刀流を最大限生かす道とは？大きく３パターンにまとめた。試合がなかったこの