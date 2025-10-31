デイリーカジュアルに活躍させたいトップスがない……。手頃な価格で探すなら【しまむら】が狙い目です。大人の余裕や抜け感を演出できる、デイリーに着やすいトップスが見つかるかも。今回はシルエットや色味が絶妙で大人に似合う、トレンド感のあるトップスを紹介します。ゆるっと着こなして、秋冬の大人カジュアルを楽しんで。 落ち着いたトーンとゆるさがポイント 【しまむら】「SHキモウホソBDIT」