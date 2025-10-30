日銀が３０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円４３～４５銭と前営業日比１円３８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７８円２５～２９銭と同１円３８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１７～１９ドルと同０．００１５ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS