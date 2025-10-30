「これで最後なんて何とももったいない」（ドラマ制作会社関係者）という声も聞こえてくる。天海祐希（58＝写真）主演のテレビ朝日系木曜ドラマ「緊急取調室」第5シーズン（キントリ5）の話。【もっと読む】映画「国宝」大ヒットで高まる市川猿之助の復帰期待…一家心中の身勝手な理由がハードルに10月23日放送の第2話の平均視聴率（関東地区=ビデオリサーチ調べ）は世帯9.3％、個人5.2％。初回の2ケタから下がったとはいえ、同