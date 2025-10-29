ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「男に散々媚びてきたんだろうな」柴田淳の高市早苗氏を揶揄した投稿… 柴田淳 高市早苗 ドナルド・トランプ 話題のツイート 時事ニュース 女性自身 「男に散々媚びてきたんだろうな」柴田淳の高市早苗氏を揶揄した投稿が物議 2025年10月29日 19時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相がトランプ米大統領をノーベル平和賞に推薦するとの報道 これを受け、柴田淳がXで高市首相を揶揄したと「女性自身」が伝えた 「男に散々媚びてきたんだろうな」などとつづり、投稿は物議を醸している 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 “11歳で性加害” 報道、常軌を逸したスノボ五輪選手の行為に「先方と交渉中」スポンサーが答えた現在 2025年10月29日 11時0分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分 「市の対応は間違っていた」市川市長、"花火写真"撤去めぐり謝罪 写真家と市民に「心からお詫び」 2025年10月28日 21時51分