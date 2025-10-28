Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”が2026年3月10日より世界独占配信されることが決定した。Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2の場面写真『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載中の尾田栄一郎氏による『ONE PIECE』は、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な