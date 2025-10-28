全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・赤坂見附のフレンチ食堂『前田食堂』です。極上蝦夷鹿の魅力をフレンチの技で表現見た目は馴染みのハンバーグ、けれど食べればハッと驚くだろう。伝説のハンター松野さんのエゾ鹿フランス風ハンバーグウチモモ肉のステックアッシェ3960円『前田食堂』伝説のハンター松野さんのエゾ鹿フランス風ハンバーグウチモモ肉のステックアッ