全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・赤坂見附のフレンチ食堂『前田食堂』です。

極上蝦夷鹿の魅力をフレンチの技で表現

見た目は馴染みのハンバーグ、けれど食べればハッと驚くだろう。

伝説のハンター松野さんのエゾ鹿フランス風ハンバーグウチモモ肉のステックアッシェ3960円

『前田食堂』伝説のハンター 松野さんのエゾ鹿フランス風ハンバーグ ウチモモ肉のステックアッシェ 3960円 肉はウェットエイジングを施すことで繊維がほぐれ、旨みが増幅。ソースは肉の状態や注文したワインに合わせても変える。写真は鹿肉のスジ等で仕込むフォンを使った濃厚なソース。ロースの炭火焼も人気

ステックアッシェとはつなぎなしの挽肉で作るフランス風ハンバーグのこと。牛を使う場合が多いが、北海道出身の前田真吾シェフが選んだのは看板食材である白糠町の蝦夷鹿だ。それも伝説のハンターと称される松野穣氏が射止めた一級品。

的確な技で絞めた肉は独特の豊かな味わいと香りがあり、肉質に惚れた前田真吾さんは猟に同行したこともあるそう。

カリッとクリスピーな焼き目にナイフを入れると旨みの塊がほどけ、何というのかな、ウチモモ肉が持つ野趣味が体に満ちていくおいしさ。思い出すだけで顔がとろんと崩れる。

北の食材はまだあります、夏は生ウニのパスタ。海苔と柚子胡椒で主役を引き立てるセンスには思わずははあ〜と降参。とにかく素敵な店。

『前田食堂』マネージャー 猪本洋司さん

マネージャー：猪本洋司さん「北海道のワインと合わせて楽しむのもオススメです」

［住所］東京都港区赤坂4-2-2赤坂DNプラザビル1階

［電話］03-6459-1777

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、18時〜23時（22時LO）、土・祝：18時〜22時（21時LO）※変更あり

［休日］日、他不定休

［交通］地下鉄銀座線ほか赤坂見附駅10番出口から徒歩2分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

