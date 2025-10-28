この夏にスイスのグラスホッパーとの契約が満了になると、フランス1部ル・アーヴルにフリー移籍した日本代表DF瀬古歩夢。25歳の瀬古は、セレッソ大阪でプロデビューすると、2022年1月にスイスへ移籍して以降、海外でプレーしてきた。186cmの体躯を持ち、本職はセンターバックながら、足元の技術に長け、守備的MFでもプレーできる。ル・アーヴルでは開幕戦でセンターバックとして起用されたが、最近は守備的MFに固定されている。26