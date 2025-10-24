２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円６４銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安となっている。 ２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円５７銭前後と前日に比べ６０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。原油高を受けて米長期金利が上昇し、日米金利差の拡大が意識されたことから一時１５２円８０銭まで上伸した。