２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円６４銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安となっている。



２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円５７銭前後と前日に比べ６０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。原油高を受けて米長期金利が上昇し、日米金利差の拡大が意識されたことから一時１５２円８０銭まで上伸した。



ただ、この日の東京市場のドル円相場は上げ一服商状となり、１５２円６０銭台を中心にもみあう展開。高市早苗首相の所信表明演説や、日本時間今晩に公表される９月分の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を見極めたいとして模様眺めムードが広がっている。朝方に総務省が発表した９月ＣＰＩは変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月と比べて２．９％上昇したが、高市政権が発足したばかりで日銀が金融政策運営について説明する時間が足りないとの見方から利上げ観測が後退しているとあって相場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７７円３４銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS