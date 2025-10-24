太平洋工業が急伸し、上場来高値を更新した。同社は２３日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環で実施しているＴＯＢ（株式公開買い付け）に関し、買付価格を１株２９１９円（従来は２０５０円）に引き上げると発表した。株価は新たなＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きとなっている。 あわせてＴＯＢの期限についてこれまでの１０月２３日から１１月７日まで延長すると公表した。同社を巡ってはＭＢＯの発表後に