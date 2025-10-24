太平洋工が急伸し新高値、ＭＢＯ価格を１株２９１９円に引き上げ
太平洋工業<7250.T>が急伸し、上場来高値を更新した。同社は２３日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環で実施しているＴＯＢ（株式公開買い付け）に関し、買付価格を１株２９１９円（従来は２０５０円）に引き上げると発表した。株価は新たなＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きとなっている。
あわせてＴＯＢの期限についてこれまでの１０月２３日から１１月７日まで延長すると公表した。同社を巡ってはＭＢＯの発表後に、旧村上ファンド関係者が設立したシンガポール拠点の投資ファンド、エフィッシモ・キャピタル・マネージメントによる株式取得が明らかとなり、直近では１２．４９％まで保有割合が上昇。太平洋工の株価は従来のＴＯＢ価格を上回って推移していた。
出所：MINKABU PRESS
