東京ディズニーランドの人気アトラクションで子どもが救急搬送です。運営するオリエンタルランドによりますと、21日午後2時半ごろ、アトラクションの「美女と野獣“魔法のものがたり”」に、保護者に抱かれて乗っていた子どもの態勢がなんらかの理由でずれて、本来腰の位置にある安全ベルトが首にかかったということです。異変に気づいた従業員が緊急停止したほか、別の乗客が119番通報し、子どもは病院に搬送されました。けがの程