NY株式22日（NY時間16:27）（日本時間05:27） ダウ平均46590.41（-334.33-0.71%） S＆P5006699.40（-35.95-0.53%） ナスダック22740.40（-213.27-0.93%） CME日経平均先物48920（大証終比：-390-0.80%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに反落。前日は力強い決算が相場を押し上げ、ダウ平均は過去最高値を更新していた。ただ、本日は反落している。 米政府が、中国向けのソ