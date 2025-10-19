ダイソーをパトロールしていると、とんでもなくハイレベルな1,000円家電を発見しました！なんとこれ、ラジカセ風のBluetoothスピーカーで、コードレスで使えるアイテムなんです。デザインのクオリティが非常に高く、を開けた瞬間に声を上げてしまったほど。インテリアとしても抜群に映える代物ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラジカセ風Bluetoothスピーカー価格：￥1,100（税込）サイズ（約）：123mm×50mm×4