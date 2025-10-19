人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが2025年10月14日までにTwitchで行った配信で、これまで購入したiPhoneの行方について明かした。「上京したときに持ってきたWindowsのノーパソも持ってる」ヒカキンさんは毎年、新作iPhoneが発売されるたびにレビュー動画を公開している。ヒカキンさんは配信中に寄せられた「いつも買ってるiPhone、どうしてるの？」というコメントを読み上げ、「全部家にあるね！」と即答した。ヒカキンさん